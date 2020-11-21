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Тихановская объявила о начале процедуры признания ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями

21.11.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) террористическими организациями.

Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Тихановской, сообщает РБК.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими», — сказала Тихановская.

По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками — против них введут санкции, а их имущество арестуют.

«На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — заявила Тихановская.

По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче. «Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении», — заявила оппозиционер.

Белорусские власти уже не пытаются «создавать хотя бы видимость соблюдения закона», продолжила она. «Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима», — заявила Тихановская.


 
 
 
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и...
 
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