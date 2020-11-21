Минздрав РБ: В больнице находятся 17 учеников СШ №61

Источник материала: АФН

По состоянию на утро субботы, 21 ноября, в детскую инфекционную больницу были госпитализированы 17 учеников средней школы №61 Минска из 23 обратившихся.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, состояние госпитализированных - стабильное.

«Всего, за вечер и ночь с жалобами на самочувствие, в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пять детей, после осмотра и консультации специалистов, были отпущенны домой. По состоянию на 9.00 один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве не исключили, что сегодня часть детей, после осмотра, возможно будет выписана.

«Сегодня также будет активный обзвон учеников школы для уточнения и максимального выявления возможных жалоб», - отмечается в сообщении.

Однако, пока ведомство не называет общее число пострадавших детей. Вчера сообщалось, что за медицинской помощью обратились уже около 280 школьников.

Сегодня утром Мингорисполком слегка урезал эту цифру: ««174 ученика средней школы №61 обратились вчера за медицинской помощью».

Как сообщалось, 20 ноября после обеда школьники средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована в больницу. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.