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США усиливают давление на европейских строителей "Северного потока - 2"
Источник материала: АФН
Администрация США усиливает давление на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2".
Об этом в субботу, 21 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме. По его данным, в настоящий момент Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях.
"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агентства.
Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал "Северный поток - 2" геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта, передает DW.
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Администрация США усиливает давление на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2".
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