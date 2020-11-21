Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Источник материала: АФН

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — подчеркнула она.

Она добавила, что выступает против федерализации Молдавии.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — заявила Санду.

Сейчас Приднестровье представляет собой регион, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители властей Молдавии, отметила она.

В то же время Санду намерена разблокировать экспорт в Россию ряда товаров, который был закрыт после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. «Есть компании, для которых важен российский рынок», — пояснила она.

Более того, она хочет обеспечить гражданам Молдавии, пребывающим в России, достойные условия работы и социальную защиту в стране.

В России уже заявили, что интересы и безопасность проживающих в Приднестровье россиян уже «важнее громких заявлений нового президента Молдавии».