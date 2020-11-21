ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья

21.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — подчеркнула она.

Она добавила, что выступает против федерализации Молдавии.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — заявила Санду.

Сейчас Приднестровье представляет собой регион, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители властей Молдавии, отметила она.

В то же время Санду намерена разблокировать экспорт в Россию ряда товаров, который был закрыт после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. «Есть компании, для которых важен российский рынок», — пояснила она.

Более того, она хочет обеспечить гражданам Молдавии, пребывающим в России, достойные условия работы и социальную защиту в стране.

В России уже заявили, что интересы и безопасность проживающих в Приднестровье россиян уже «важнее громких заявлений нового президента Молдавии».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден определился с кандидатурами ключевых чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика