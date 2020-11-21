Тихановская запускает процесс признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская с помощью международных партнеров запускает процесс признания ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями.

Об этом она завила в минувшую пятницу на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», - прокомментировала новую инициативу Тихановская.