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Секретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа

21.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нидерландский журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции министров обороны стран ЕС благодаря информации, опубликованной в аккаунте министра обороны Нидерландов в Twitter.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На видеозаписи видно, как журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws появляется в большом окне в верхней части экрана видеоконференции, улыбается и машет министрам.

 
"Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?", - спросил журналиста глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель под смех некоторых официальных лиц.

"Да, да. Мне жаль. Я журналист из Нидерландов. Простите, что прерываю вашу конференцию", - ответил улыбающийся Верлаан.

"Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше побыстрее отключиться, прежде чем приедет полиция", - добавил Боррель.

Хотя вторжение было встречено смехом, оно вызвало серьезные вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС. Видеоконференция в пятницу включала обсуждение секретного документа об угрозах, стоящих перед ЕС, который ляжет в основу следующей стратегии обороны ЕС, так называемого Стратегического компаса.

RTL сообщил, что Верлаану удалось получить доступ к видеоконференции, потому что "в Twitter-аккаунте министра Анки Бийлевельд на короткое время была фотография с адресом входа и частью PIN-кода".

"После ряда попыток RTL Nieuws удалось угадать PIN-код секретной конференции, потому что на фотографии были видны пять из шести цифр PIN-кода", - говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны Нидерландов сообщил RTL, что сотрудник случайно опубликовал в Twitter фотографию, содержащую конфиденциальную информацию.

Официальный представитель ЕС отметил, что у Совета ЕС не было "безопасного пространства" для коммуникаций, эквивалентного платформам НАТО.

Высокопоставленный дипломат охарактеризовал этот эпизод как "смущающий", в то время как другой дипломат утверждал, что Совету повезло, что вторжение не было более серьезным. "В следующий раз это может быть хакер, и мы больше не будем смеяться", - сказал дипломат.
 
 
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Нидерландский журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции министров обороны стран ЕС благодаря информации, опубликованной в аккаунте министра...
 
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