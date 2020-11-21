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17 минских школьников остаются в больнице. По факту отравления возбуждено уголовное дело (обновлено)

21.11.2020 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минской школе №61, где сегодня отравились школьники, работают следователи. «16 детей госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо», — сообщили в Следственном комитете.

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Состояние госпитализированных в детскую инфекционную больницу учеников на утро 21 ноября стабильное. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пятеро детей после осмотра и консультации специалистов были отпущены домой. По состоянию на 9:00 один школьник выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь.

Сегодня часть детей после осмотра также, возможно, будет выписана. Всех пострадавших осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО, уточняет пресс-служба Минздрава.

Вчера

«Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ», — отмечают в Следственном комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 («Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей») Уголовного кодекса Беларуси.

17 минских школьников остаются в больнице. По факту отравления возбуждено уголовное дело (обновлено)

 
 
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В минской школе №61, где сегодня отравились школьники, работают следователи. «16 детей госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие...
 
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