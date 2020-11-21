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В «Великом камне» произошел пожар

21.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В «Великом камне» произошел пожар

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне в 05:02 — возгорание произошло в складском здании.

Огнем уничтожены воздушный котел и 300 литров масла в пластиковой емкости, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем.

 
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ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
 
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