В «Великом камне» произошел пожар

ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».





По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне в 05:02 — возгорание произошло в складском здании.

Огнем уничтожены воздушный котел и 300 литров масла в пластиковой емкости, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем.