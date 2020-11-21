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В «Великом камне» произошел пожар
Источник материала: Навiны
ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне в 05:02 — возгорание произошло в складском здании.
Огнем уничтожены воздушный котел и 300 литров масла в пластиковой емкости, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем.
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ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
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