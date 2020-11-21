Может ли «всесезонка» победить «шипы»? Необычный тест шин с неожиданным результатом

Источник материала: Tut.by

«С такой зимой можно и на летних оставаться, если большую часть времени ездишь по асфальту», «хватит и всесезонной шины по такой погоде», — такие утверждения можно было услышать от многих автовладельцев после прошлой зимы, когда снег видели пару раз. Кажется, что суровые шипованные, или скандинавские, шины больше не нужны белорусам. Но так ли правы те, кто к сезонности покрышек относится слишком поверхностно, и что безопаснее для «мягкой» зимы — AUTO.TUT.BY вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by провел необычный эксперимент.

Суть эксперимента

Мы решили проверить в условиях полигона, может ли летняя или всесезонная шина обеспечить безопасное передвижение в условиях пусть и мягкой, но все же зимы. Что мы имеем в виду под «мягкой зимой»? Это температура не ниже минус 5 градусов, холодный и зачастую мокрый асфальт, слякоть. Кажется, примерно в таких условиях мы провели предыдущую зиму.

Конечно, устроить полноценные испытания на разгон, управляемость и торможение на нескольких типах покрытия у нас не было возможности. Поэтому пошли по другому пути. За основу взяли сертификационное испытание — торможение на мокром асфальте. Уровень сцепления с этим покрытием теперь обязательно указывается на этикете шины.





Наши погодные условия оказались чуть сложнее. Как раз в день эксперимента с утра асфальт покрылся коркой льда, а через пару часов пошел мокрый снег. Ну что ж, тем лучше. Мороз, укатанный снег или лед не оставили бы шанса летним и всесезонным шинам. А вот слякоть и мокрый снег — то, что надо для наших испытаний.



Шины слева направо: зимняя шипованная, летняя, всесезонная, зимняя фрикционная

Для этого мы взяли четыре комплекта новых шин — летние, всесезонные, зимние фрикционные и зимние шипованные. Все они — бюджетного класса, но пользуются стабильным спросом. Ни марки, ни модели для нашего теста не имеют значения. Мы хотели получить не абсолютные, а относительные оценки. Все шины примерно одинакового ценового уровня, никаких премиальных брендов.

Механика эксперимента





Мы решили замерять тормозной путь с двух скоростей — 80 и 40 км/ч. Первый вариант — это экстренное торможение где-нибудь на МКАД в условиях плотного движения. Второй — торможение в городе. Для оценки тормозного пути мы разгонялись до 90 км/ч и в строго определенном месте применяли экстренное торможение — нужно буквально ударить по педали тормоза и держать до полной остановки. Сложность состоит в том, что делать это нужно на одной и той же скорости, в одном и том же месте. Только так можно добиться повторяемости результатов. Допускается разбежка не более 5%.

Все измерения проводили профессиональным прибором Racelogic V-Box. Он измерял тормозной пусть с точностью до нескольких сантиметров.

Методика такая же, как и при любых других испытаниях шин — в эксперименте участвует так называемая референтная шина. Она устанавливается в первом и последнем заездах. Если меняются погодные условия на трассе — стало холоднее, выпало больше снега — меняется и тормозной путь. По результату референтной шины вносятся необходимые поправки в результат остальных шин, участвующих в тесте.

Едем и тормозим





Первыми отправились в бой референтные шины, тоже, кстати, бюджетного сегмента. Их результат не идет в зачет, но позволяет «прикатать» траекторию. Погода — отвратительнее некуда: пронизывающий ветер, холодный и мокрый асфальт, покрытый тающей коркой наледи. То что надо! Первый заезд показал, что по «целине» автомобиль тормозит аки по льду. Поэтому сделали несколько проездов, чтобы очистить траекторию. Когда результаты стали повторяться — поехали на смену шин.

Всесезонная шина

Первыми в зачетный заезд отправились всесезонные шины, которые были очень похожи на зимние — довольно частая «нарезка» ламелей, глубокий рисунок протектора. Тем не менее «по документам» это всесезонная шина. Можем лишь добавить, что производитель — китайский. Пока подъезжали к тестовому участку, попутно оценили сцепление при разгоне — но сугубо субъективно. Даже на третьей передаче при разгоне мигает пиктограмма противобуксовочной системы. А вот торможение оказалось эффективным. Во всяком случае, по ощущениям.

Зимняя шина

Честно говоря, глядя на рисунок протектора зимней шины, который мало чем отличался от всесезонной, мы не ждали чуда, но надеялись, что свою роль сможет сыграть состав протектора. Теоретически у зимней шины он должен быть более мягким. Но что гадать? Просто поехали и провели цикл торможений. Снова чисто субъективно показалось, что тормозной путь примерно такой же, как у всесезонной шины, да и эффективность разгона примерно одинаковая.

Летняя шина

От следующего заезда мы ждали чуда — а вдруг? Но чуда не произошло. Летняя шина хоть и имеет глубокий протектор, но у нее нет поперечных ламелей, которые обеспечивают сцепление в сложных условиях — на талом снегу. Даже простой разгон с места на летних шинах дается автомобилю с трудом, пиктограмма противобуксовочной системы помигивает даже на четвертой передаче. Разгон, ворота, торможение. И шок. На летних шинах даже по слякоти автомобиль скользит, словно на лыжах. Под стрекот АБС машина укатывается за 90 метров. То есть почти в два раза дальше, чем на зимних и всесезонных шинах.





Но надо сказать, что к тому времени погодные условия поменялись. Повалил мокрый снег. То есть тормозить уже приходилось по снежной каше. Мы приняли решение завершить тест, как изначально планировали, но потом провести повторные заезды для первых двух шин — всесезонной и фрикционной зимней.

Шипованная шина

Ну что, станет ли шипованная шина безусловным лидером? Многолетний опыт тестирования шин в Финляндии показал, что топовая фрикционная шина может «объехать» бюджетную «шиповку» даже на льду, не говоря уже о более щадящих покрытиях. Но так как фрикционные шины у нас далеко не из первого эшелона, то можно было предположить победу «шипов» при, скажем так, прочих равных.

Действительно, при разгоне автомобиль на шипованных шинах ведет себя более уверенно, стартует почти без пробуксовки. Но вот уже со скорости 80 км/ч салон наполняется ощутимым гулом. Торможение не впечатлило. Даже на глазок автомобиль уехал далековато от ворот, где начинается торможение. Об этом говорят и коллеги снаружи.

Подсчет результатов и выводы

Как мы уже сказали, для верности мы повторили заезды на всесезонной и зимней фрикционной резине в изменившихся условиях. И хотя итог оказался в пределах погрешности, за основу взяли результаты второго заезда. Что же у нас получилось? Результаты теста мы свели в таблицу.





Летняя шина — очевидный аутсайдер. Возможно, на холодном, но сухом асфальте у нее были бы шансы продемонстрировать тормозной путь покороче. Но малейший слой талого снега превращает автомобиль на летних шинах в неуправляемый снаряд. Практически двукратная разница в длине тормозного пути — это провал.

Не вполне закономерным, но и не шокирующим для нас стал результат шипованной шины. 14 метров разницы в длине тормозного пути по сравнению с лидером можно тоже назвать провалом. Отсюда вывод: шипованные шины нужно выбирать тщательно и с умом. Само по себе наличие шипов еще не делает шину безопасной в зимних условиях.

А вот результат всесезонной шины, которая проиграла лидеру всего два метра, нас не удивил. С таким развитым рисунком протектора мы другого и не ожидали. Но не исключено, что, например, на укатанном снегу, проигрыш был бы более значительным.





В торможении с 40 км/ч зимняя и всесезонная шина продемонстрировали практически ровный результат. «Шиповка» и здесь проиграла, уехав на два метра дальше. Вроде это немного, но в городе это будет бампер впереди стоящего автомобиля. На летних шинах автомобиль укатился на 23,3 метра. Это бесконечно далеко и крайне опасно.

Выводы очевидны:

Летним шинам не место на зимней дороге. Малейшее изменение погоды моментально делает езду крайне опасной.

Шипы не панацея, если им на помощь не приходят другие параметры — состав резины, эффективный рисунок протектора.

В бюджетном сегменте всесезонная шина оказалась способной потягаться с зимней. Как минимум в торможении на снежной каше. Но в действительно суровых условиях расклад сил окажется, скорее всего, в пользу зимней шины.

Премиальная «бэушка» и летняя «всесезонка»: а если стоит такой выбор?

Провели мы и еще один экспериментальный заезд на двух автомобилях. Один — Tesla Model 3 на штатных премиальных шинах. Они имеют совершенно летний рисунок протектора, но несут на боковине обозначение «M+S», то есть по факту являются всесезонными.



В США такая шина считается всесезонной

Второй автомобиль — Peugeot 307 — обут в порядком изношенные зимние шины европейского типа. Тоже премиального бренда.



На что способна изношенная шина для «еврозимы» премиального бренда?

Оба автомобиля имеют исправные тормоза и работающие ABS. Первой совершает заезд Tesla, с трудом разогнавшись на своих широченных «лаптях». Торможение: лучший результат — 67,6 метра со скорости 80 км/ч и 20,8 метра при торможении с 40 км/ч. Это на уровне протестированной шипованной шины. Peugeot 307 на изношенной «еврозиме» оказался чуть лучше — 60,3 метра и 15,2 метра соответственно.

Словом, к выбору шин не нужно подходить с позиции исключительно кошелька. Главным все же должен быть критерий безопасности.