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Беларусь хочет повысить тариф на транзит нефти в 2021 году

21.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит российской нефти.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

По его словам, тариф предлагается повысить примерно на 25%.

Среди обоснований повышения стоимости транзита белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ в связи с соглашением ОПЕК+.

Кроме того, Беларусь несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря, и на строительстве резервуарных парков для получения сырья по альтернативным маршрутам - из Польши и Украины.

Также в стране могут повысить введенный в начале 2020 года экологический налог на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, что приведет к дальнейшему сокращению доходов соответствующих субъектов.

В "Белнефтехиме" не стали официально комментировать эту информацию. В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое формально закрепляет размер тарифов на транзит нефти по территории Беларуси, также не комментируют ситуацию.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин подтвердил, что монополия получила уведомление белорусской стороны о планах повышения тарифа на транзит нефти.

"Мы получили письмо, изучаем", - сказал он. При это Демин не уточнил, на сколько Беларусь хочет поднять тариф.

Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Беларуси вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Беларусь предлагала повысить тариф на 16,6%.

 
 
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Беларусь уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит российской нефти.
 
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