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Массовое отравление в минской школе: в больнице еще 17 человек
Источник материала: БДГ
Ученики средней школы №61 Минска на 21 ноября находятся в инфекционной больнице, их состояние стабильное.
Об этом
По данным ведомства, в больницу обратились 23 ученика, пятерых из которых осмотрели и отпустили домой. Утром 21 ноября выписали еще одного ребенка,
17 учащимся оказывают медпомощь.
Медики считают, что сегодня, возможно, выпишут еще часть детей. Всех школьников осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.
Кроме того, сегодня будут обзванивать учеников школы «для уточнения и максимального выявления возможных жалоб», сообщили в ведомстве.
Утром 21 ноября в телеграм-канале Мингорисполкома
Напомним, 20 ноября, в пятницу, на протяжении всего дня родители учеников минской школы № 61 сообщали, что у многих детей открылась рвота, диарея. Выяснилось, что все они ели в столоаой одно блюдо - шаурму с вареной курицей и овощами. Пострадали ученики 5-9 классов.
Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
По факту отравления возбуждено уголовное дело.
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Ученики средней школы №61 Минска на 21 ноября находятся в инфекционной больнице, их состояние стабильное. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
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