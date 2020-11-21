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Массовое отравление в минской школе: в больнице еще 17 человек

21.11.2020 12:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ученики средней школы №61 Минска на 21 ноября находятся в инфекционной больнице, их состояние стабильное.

Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

По данным ведомства, в больницу обратились 23 ученика, пятерых из которых осмотрели и отпустили домой. Утром 21 ноября выписали еще одного ребенка,

17 учащимся оказывают медпомощь.

Медики считают, что сегодня, возможно, выпишут еще часть детей. Всех школьников осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

Кроме того, сегодня будут обзванивать учеников школы «для уточнения и максимального выявления возможных жалоб», сообщили в ведомстве.

Утром 21 ноября в телеграм-канале Мингорисполкома сообщили, что всего, по уточненным данным, вчера за медицинской помощью обратились 174 ученика СШ №61. Ранее власти говорили, что за медпомощью обратились около 280 школьников.

Напомним, 20 ноября, в пятницу, на протяжении всего дня родители учеников минской школы № 61 сообщали, что у многих детей открылась рвота, диарея. Выяснилось, что все они ели в столоаой одно блюдо - шаурму с вареной курицей и овощами. Пострадали ученики 5-9 классов.

Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

По факту отравления возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Ученики средней школы №61 Минска на 21 ноября находятся в инфекционной больнице, их состояние стабильное. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
 
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