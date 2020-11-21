Лукашенко заявил, что не даст РФ приватизировать крупные белорусские предприятия









"Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию (ОАО "Гомсельмаш" - Прим. ред.)", - подчеркнул Лукашенко во время посещения "Гомсельмаша" в пятницу. Фрагмент его выступления показал телеканал СТВ.





Точно так, уточнил он, с МАЗом, точно так с МЗКТ - "они хотят". Точно так же "с космическим производствам", добавил президент.





"Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - резюмировал Лукашенко.





Он подчеркнул, что не пойдет "на какую-то обвальную приватизацию".