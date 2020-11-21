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Лукашенко заявил, что не даст РФ приватизировать крупные белорусские предприятия

21.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком кого-то".



"Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию (ОАО "Гомсельмаш" - Прим. ред.)", - подчеркнул Лукашенко во время посещения "Гомсельмаша" в пятницу. Фрагмент его выступления показал телеканал СТВ.

Точно так, уточнил он, с МАЗом, точно так с МЗКТ - "они хотят". Точно так же "с космическим производствам", добавил президент.

"Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - резюмировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не пойдет "на какую-то обвальную приватизацию".
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком...
 
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