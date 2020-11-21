Сивицкий: В Брюсселе, Вашингтоне и Москве сходятся в оценках статуса Лукашенко

пишет Арсений Сивицкий. — Действия белорусских властей стремительно превращают Беларусь в общеевропейскую проблему, решение которой предполагает скоординированные действия между Западом и Россией, —Арсений Сивицкий.





Если западные страны отвечают за международную изоляцию и экономические санкции, то задача России — оказать политическое, а если нужно — и силовое давление на Александра Лукашенко.





При этом эта проблема приобретает такой масштаб, что даже формальный стратегический союзник (Кремль) вынужден комментировать белорусский вопрос в еженедельной режиме, напоминая Минску о недопустимости эскалации ситуации до «гражданской войны» и об обязательствах по запуску конституционной реформы.





Официальный Минск ожидаемо отвечает на эти напоминания ещё большей эскалацией беспорядочного и непропорционального насилия, в том числе — с летальными исходами.





В этих условиях Кремль вынужден начать переоценку геополитических рисков, связанных с поддержкой «токсичного» актива, так как дальнейшее расширение санкций ЕС и США приведёт к удару по российским экономическим интересам.





В то время, когда Москва готовится к большой кадровой ротации, возможному транзиту власти и новой «перезагрузке» с США в 2021-2022 гг., попадание под «драконовские санкции» из-за Беларуси явно не входит в её планы.





В целом, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве сходятся в оценках того, что Лукашенко окончательно утратил статус договороспособного политика на международной арене, его легитимность внутри страны безвозвратно подорвана, а действия его администрации фактически ежедневно дают дополнительные основания для подтверждения данного «токсичного» статуса и введения новых санкций.





В этих условиях внешние игроки понимают невозможность кардинального изменения ситуации вокруг Беларуси к лучшему и склоняются к тому, чтобы использовать именно негативное её развитие для решения своих политических и прочих задач. Например, для американского истеблишмента белорусский кейс предоставляет блестящую возможность восстановить имидж США как защитника демократии и прав человека во всём мире.





В связи с этим Палата представителей американского Конгресса быстро одобрила новую редакцию Акта о свободе, демократии и суверенитете Беларуси, направив его на рассмотрение в Сенат. Вполне вероятно, что подпишет данный документ и введёт его в действие уже новый Президент США Джозеф Байден.





В аналогичном ключе действует и европейская дипломатия. Россия же получает возможность продемонстрировать всему миру, что она может выступать не только в роли trouble maker, но problem solver, особенно если об этом её попросят западные страны и белорусское общество/ новая оппозиция.





Обменять свой вклад в смену режима в Минске на геополитические, политические и экономические дивиденды от Запада и новой власти в Беларуси — самая рациональная стратегия для Кремля в этой ситуации по той же модели, по какой Москва разыграла «карабахскую» карту.





И США, и ЕС понимают и принимают то, что главным бенефициаром разрушения белорусской государственности является именно Москва. Однако в условиях недоговороспособности Минска и невозможности позитивно повлиять на развитие событий они делают выбор в пользу принятия новой реальности и своего позиционирования уже в новых условиях.









Сепаратная сделка с Россией по Беларуси к тому же сулит Западу гораздо больше внешнеполитических и экономических дивидендов, чем какая-либо иная стратегия действий по белорусскому вопросу. Тем более, что именно такое коллективное решение продвигает новая оппозиция, возникшая в 2020 году на фоне предвыборной кампании и протестов после выборов (Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей и Светлана Тихановские и др.).





Отказ Лукашенко выполнять «план Патрушева-Путина», его международная и внутриполитическая токсичность, резко повышает ставки в игре, а новый ультиматум Светланы Тихановской (народный трибунал), приравнивающий режим Лукашенко к террористической организации, создаёт идеальные условия для Кремля, чтобы решить белорусский вопрос по «кыргызстанскому сценарию» 2010 года...