







"20 ноября в МЧС поступило сообщение о загорании здания на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" д. Великий Камень Смолевичского района", - говорится в сообщении.





8.jpgВ горевшем складском здании огнем уничтожены котел, около 300 литров масла и пластиковая емкость для его хранения, повреждены сэндвич-панели на площади 35 кв.м., имущество в складском помещении, добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.



