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В "Великом камне" горел склад

21.11.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" горело складское здание, сообщили в МЧС.



"20 ноября в МЧС поступило сообщение о загорании здания на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" д. Великий Камень Смолевичского района", - говорится в сообщении. 

8.jpgВ горевшем складском здании огнем уничтожены котел, около 300 литров масла и пластиковая емкость для его хранения, повреждены сэндвич-панели на площади 35 кв.м., имущество в складском помещении, добавили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
 
 
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На территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" горело складское здание, сообщили в МЧС.
 
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