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Настроение утра: телевизионщики отмечают профессиональный праздник, идеологи МВД празднуют 100-летие структуры, спецтехника на МКАД (видео)

21.11.2020 12:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

21 ноября — интересный и праздничный день (хорошо, что у всех выходной!). Сегодня в структуре МВД отмечают юбилейную дату создания идеологических отделов — тексты с приятными словами размещены на сайте каждого территориального подразделения. А еще сегодня Всемирный день телевидения.

— 15 ноября 1920 года в системе Рабоче-Крестьянской милиции образовано первое подразделение культурно-воспитательной работы — культурно-просветительская комиссия, а 21 ноября на заседании Народного комиссариата внутренних дел созданы политические управления, — напомнил своим сотрудникам министр МВД. — Результатом системной, целенаправленной работы в данных направлениях является успешное выполнение в сложной социально-политической обстановке задач по предназначению.

Есть поздравительное видео. В нем — эпизод с танцем регулировщика в исполнении Сергея Зараника. Будто напоминание о чем-то из прошлой жизни.

21 ноября ООН утвердила Днем телевидения, «чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира и развития».

Автоколонна участников автопробега "За единую Беларусь!" готовятся к старту! Путь — в Жировичи, сообщает "АТН".







Из не праздничного — колонна автозаков на МКАД. Говорят, что это перевозят задержанных с Окрестина по другим локациям. Так было и на прошлой неделе.

 
 
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21 ноября — интересный и праздничный день (хорошо, что у всех выходной!). Сегодня в структуре МВД отмечают юбилейную дату создания идеологических отделов —...
 
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