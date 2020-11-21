Министр Червяков заявляет о росте экономики

Министерство экономики Беларуси в последние месяцы отмечает устойчивую тенденцию прироста экономики.





Как сообщил министр Александр Червяков в ходе рабочей поездки в Свислочский район 20 ноября, «с июля сформировалась устойчивая тенденция, когда экономика прирастает ежемесячно. Причем восстановление происходит не за счет работы на склад, а в результате реальных продаж, в том числе, на экспорт».

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, с июня складские запасы в промышленности сократились почти на 600 млн рублей. За октябрь снизилось соотношение запасов к среднемесячному объему производства на 0,2 процентных пункта, хотя обычно осенью оно увеличивается.

Фактически с учетом влияния цен в этом году на складах находится меньше товаров, чем в прошлом. Уменьшилась и «внешняя дебиторка»: за сентябрь на 36 млн долларов, а просроченная — на 65. Это говорит о росте продаж белорусской продукции за «живые» деньги, считает министр.

Как сообщал БелаПАН, по данным Белстата, за год запасы готовой продукции в промышленности выросли более чем на 5%.

Так, соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в сентябре текущего года составило 68,5% против 63,1% в сентябре 2019-го. Таким образом, за год рост составил 5,4 процентного пункта.

По итогам января-октября ВВП страны сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Официальный прогноз на этот год предполагал рост ВВП на 2,8%. Однако летом, учитывая негативное влияние пандемии на экономику, правительство поставило новую цель — не допустить снижения ВВП по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь западные кредиторы Беларуси прогнозируют, что по итогам года сохранится рецессия. Согласно оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и МВФ, ВВП Беларуси в уходящем году сократится на 3-4%.