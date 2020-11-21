|
Хозяину «Табакерок» приглянулся «Идея Банк»
21.11.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Яндекс.Карты
Владельцы «МТБанка» Алексей и Ирина Олексины планируют выкупить «Идея Банк», который сейчас принадлежит польскому Getin Holding.
Информация об этом размещена на
Стороны уже подписали соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций «Идея Банка» «МТБанку» или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн рублей.
Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.
Стороны хотят закрыть сделку до 4 января 2021 года.
О намерении продать белорусский банк Getin Holding, принадлежащий Лешеку Чарнецкому, его представители официально объявляли в начале июля. Ранее сообщалось, что актив интересовал «Альфа-Банк».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы «МТБанка» Алексей и Ирина Олексины планируют выкупить «Идея Банк», который сейчас принадлежит польскому Getin Holding.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)