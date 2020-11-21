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Хозяину «Табакерок» приглянулся «Идея Банк»

21.11.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Владельцы «МТБанка» Алексей и Ирина Олексины планируют выкупить «Идея Банк», который сейчас принадлежит польскому Getin Holding.

Информация об этом размещена на сайте польской компании.
 

Стороны уже подписали соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций «Идея Банка» «МТБанку» или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн  рублей.

Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.

Стороны хотят закрыть сделку до 4 января 2021 года.

О намерении продать белорусский банк Getin Holding, принадлежащий Лешеку Чарнецкому,  его представители официально объявляли в начале июля.  Ранее сообщалось, что актив интересовал  «Альфа-Банк».

 
 
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Владельцы «МТБанка» Алексей и Ирина Олексины планируют выкупить «Идея Банк», который сейчас принадлежит польскому Getin Holding.
 
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