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«Декабрь нас ждет интересный». Член Кординационного совета Максим Богрецов - об экономике и ИТ

21.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития приостановил финансирование проектов в государственном секторе Беларуси. Акционеры банка обеспокоены политической и экономической ситуацией в стране. Это значит, что власти Беларуси лишатся сотен миллионов долларов поддержки. К примеру, в прошлом году ЕБРР выделил Минску рекордные 433 млн долларов. Об этом издание «Настоящее время» поговорило с членом Координационного совета Максимом Богрецовым. Приводим избранные цитаты из интервью.

Старший вице-президент EPAM Максим Богрецов проработал больше 23 лет в компании EPAM Systems и прошел путь от разработчика до SVP (senior vice-president). В конце августа он взял бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету. Почитать наше интервью с Максимом можно здесь.

  • Самое главное, что это означает потерю доверия к тому, что происходит в Беларуси. У нас достаточно все еще высокий уровень государственных предприятий. Понятно, что это их касается в первую очередь. Но на самом деле это бьет по всем. Например, если вы работаете сейчас в коммерческом секторе и пытаетесь получить кредит, то это очень сложно сделать тоже. Да, EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) не заявил о том, что они замораживают все вклады, но реально сегодня очень сложно, представьте, если бы это были ваши деньги, с каким бы ощущением вы отдавали даже частнику сегодня деньги в Беларуси?
  • Есть у нас такая улица Октябрьская — там студенты, общаги государственного университета, я заканчивал там факультет прикладной математики. На той же улице очень много стартапов, на той же улице очень много ресторанов и кафе — такой достаточно молодежный движ. В последний раз я там был в одном из кафе в воскресенье — там ОМОН гонял студентов по улицам. Часть этих кафе закрылась на один день в понедельник в знак солидарности. Сейчас они все закрыты — они выходят из бизнеса. Из стартапов, которые там есть, один из наших хабов провел опрос, порядка, наверное, уже 40% маленьких компаний в процессе выхода из Беларуси полностью.
  • Когда мы смотрим по близкому мне сектору — это телекоммуникации и информационные технологии — в сентябре рост по инерции был 9,1%, сейчас, в октябре, был 1,9% рост ВВП
  • Все говорит об одном: о потере доверия, потому что когда нет базовой безопасности, то нет доверия ни у населения — они снимают деньги со счетов банков, — ни у институциональных инвесторов, как EBRD, ни у каких-то других инвесторов, которые могут инвестировать внутри страны.
  • Страдают в первую очередь, конечно, те самые люди, которые все еще поддерживают по инерции Александра Григорьевича: более старшее поколение, из каких-то удаленных регионов.
  • Есть ощущение, что потихонечку разогревается уже печатный станок. У нас на самом деле в некоторых институтах власти достаточно профессиональные люди работают, в частности, в Центральном банке, и видно, что стараются это делать в последнюю очередь. Но я думаю, что резервов скоро не останется. Естественно, что деньги можно брать только в одном направлении. (…) Тут нет точной даты. Но к концу года еще надо пересматривать цены на энергоносители, так что декабрь нас ждет интересный.

 
Теги: Минск
 
 
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«Настоящее время» спросило члена Координационного совета, чем чревата приостановка финансирования проектов в государственном секторе Беларуси со стороны...
 
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