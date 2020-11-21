Глава федерации Дании: «Если история с Басковым окажется правдой, то это несовместимо с проведением ЧМ»

Трибуна . Глава хоккейной федерации Дании Хенрик Бах Нильсен поделился мнением о проведении чемпионата мира в Беларуси, сообщает





dr.dk . — Я сам на этой неделе присутствовал на заседаниях ИИХФ. И я могу четко сказать, что мы не перенесли чемпионат мира из Беларуси в Россию, — цитирует главу датской федерации





— На основании экспертного заключения мы обсудили все возможные варианты, касающиеся чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но ничего не решено. Мы не будем вести переговоры с другими странами, пока не договоримся о переносе чемпионата мира. Но мы еще не приняли решение.





Для меня безопасность и здоровье игроков и болельщиков имеют наивысший приоритет. Но ситуация в Беларуси не успокоилась.





И если история с Басковым окажется правдой, то совершенно очевидно, что это несовместимо с проведением чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Это будет похоже на подливание бензина в огонь. Но пока я слышал об этой истории только из СМИ. Этого мы еще не обсуждали в ИИХФ, — заявил Нильсен.



