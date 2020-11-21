Тихановская: На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа

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20 ноября Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.





— Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении, — сообщает пресс-служба Тихановской.





По словам политика, все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества.





— На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.





Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. План, в частности, предусматривает сбор и проверку информации о появлениях беззакония со стороны властей. Нарушители закона, которые будут содействовать сбору доказательств, могут рассчитывать на амнистию.