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Тихановская: На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа

21.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое заявление экс-кандидат в президенты сделала на встрече с главой МИД Нидерландов.


Фото Stef Blok/Twitter

20 ноября Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком.

— Они обсудили международные расследования против преступлений режима в Беларуси и запуск процесса признания силовых структур ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Блок выразил готовность помочь в этом направлении, — сообщает пресс-служба Тихановской.

По словам политика, все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества.

— На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала. План, в частности, предусматривает сбор и проверку информации о появлениях беззакония со стороны властей. Нарушители закона, которые будут содействовать сбору доказательств, могут рассчитывать на амнистию.
 
 
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Такое заявление экс-кандидат в президенты сделала на встрече с главой МИД Нидерландов.
 
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