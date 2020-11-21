|
Беларусь хочет поднять тариф на транзит российской нефти примерно на 25%
Источник материала: Партизан
Беларусь намерена увеличить транзитный тариф на российскую нефть примерно на 25% в 2021 году.
Беларусь хочет поднять тариф на транзит российской нефти примерно на 25%/ Белта
Об этом сообщает
Беларусь оправдывает повышение тарифа недополучением доходов в 2020 году — из-за сокращения прокачки нефти из России в связи с соглашением ОПЕК +. Кроме того, наша страна хочет возместить затраты на строительство перемычки между ответвлениями нефтепровода "Дружба", который должен соединить Мозырский НПЗ и Нафтан. Это необходимо для удешевления транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки НПЗ с моря.
Также, по словам источника, Беларусь намекает, что может повысить "экологический налог", введенный в начале 2020 года для предприятий, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь намерена увеличить транзитный тариф на российскую нефть примерно на 25% в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)