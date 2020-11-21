|
Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской
Источник материала: Onliner
Утром на не загруженной транспортом дороге случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Prius и Toyota Corolla. На перекрестке есть выезд с Харьковской на Домашевскую. В результате аварии был снесен светофорный столб.
Обе машины пострадали. О состоянии водителей и пассажиров пока не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром на не загруженной транспортом дороге случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Prius и Toyota Corolla. На перекрестке есть выезд с Харьковской на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)