Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской

Источник материала: Onliner

Утром на не загруженной транспортом дороге случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Prius и Toyota Corolla. На перекрестке есть выезд с Харьковской на Домашевскую. В результате аварии был снесен светофорный столб.

Обе машины пострадали. О состоянии водителей и пассажиров пока не сообщается.















