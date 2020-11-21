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Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской

21.11.2020 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром на не загруженной транспортом дороге случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Prius и Toyota Corolla. На перекрестке есть выезд с Харьковской на Домашевскую. В результате аварии был снесен светофорный столб.

Обе машины пострадали. О состоянии водителей и пассажиров пока не сообщается.

Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской
Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской
Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской
Фотофакт: ДТП с участием двух Toyota на пустом перекрестке Домашевской и Харьковской
 
 
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Утром на не загруженной транспортом дороге случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей — Toyota Prius и Toyota Corolla. На перекрестке есть выезд с Харьковской на...
 
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