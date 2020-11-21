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Свою очередную работу Владимир Цеслер посвятил Новой Боровой
Источник материала: Навiны
Известный белорусский художник Владимир Цеслер представил свою новую работу.
Она посвящена микрорайону Новая Боровая, о котором из-за отсутствия воды и отключения тепла узнали не только во всей Беларуси, но и за ее пределами.
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Известный белорусский художник Владимир Цеслер представил свою новую работу.
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