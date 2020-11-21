Милиция обвинила в участии в незаконной акции мужчину, который умер семь лет назад

Источник материала: KYKY

Минская милиция прислала копию протокола по 23.34 КоАП на имя и адрес человека, которого не стало семь лет назад.

Бумагу из Первомайского РУВД Минска жители одной из квартир в доме 34 по улице Тикоцкого нашли в почтовом ящике в начале ноября. «Это копия протокола, там написано, что Мельников Александр Ефимович 13 сентября принял активное участие в неразрешенном митинге. Так звали моего отца, и он действительно жил по этому адресу», — рассказал TUT.by Антон Мельников, сын покойного.

Мельникова Александра Ефимовича пытались уведомить, что он нарушил Закон «О массовых мероприятиях» и в отношении него ведут административный процесс по статье 23.34 КоАП.

Семья предоставила в редакцию портала копию свидетельства о смерти своего родственника. В Первомайское РУВД обращаться не стали: «Общаться с милицией нет желания, есть желание только найти сильного медиума и поблагодарить отца за его гражданскую позицию. Будь он жив, наверняка два свидетеля бодро утверждали бы, что видели именно его, именно в том месте и то время. Отцу повезло с алиби».

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали ситуацию: «Техническая ошибка. Дело в том, что с такими именем, фамилией и отчеством есть несколько человек. Ошибочно выслали копию протокола другому. Мы очень извиняемся перед родственниками за доставленные неудобства, но это единичный случай».