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Милиция обвинила в участии в незаконной акции мужчину, который умер семь лет назад

21.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская милиция прислала копию протокола по 23.34 КоАП на имя и адрес человека, которого не стало семь лет назад.

Бумагу из Первомайского РУВД Минска жители одной из квартир в доме 34 по улице Тикоцкого нашли в почтовом ящике в начале ноября. «Это копия протокола, там написано, что Мельников Александр Ефимович 13 сентября принял активное участие в неразрешенном митинге. Так звали моего отца, и он действительно жил по этому адресу», — рассказал TUT.by Антон Мельников, сын покойного.

Мельникова Александра Ефимовича пытались уведомить, что он нарушил Закон «О массовых мероприятиях» и в отношении него ведут административный процесс по статье 23.34 КоАП.

Семья предоставила в редакцию портала копию свидетельства о смерти своего родственника. В Первомайское РУВД обращаться не стали: «Общаться с милицией нет желания, есть желание только найти сильного медиума и поблагодарить отца за его гражданскую позицию. Будь он жив, наверняка два свидетеля бодро утверждали бы, что видели именно его, именно в том месте и то время. Отцу повезло с алиби».

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали ситуацию: «Техническая ошибка. Дело в том, что с такими именем, фамилией и отчеством есть несколько человек. Ошибочно выслали копию протокола другому. Мы очень извиняемся перед родственниками за доставленные неудобства, но это единичный случай».

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция прислала копию протокола по 23.34 КоАП на имя и адрес человека, которого не стало семь лет назад. Бумагу из Первомайского РУВД Минска жители одной из...
 
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