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"Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

21.11.2020 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Что значит "недоношенный"? Сколько займёт процесс реабилитации и восстановления малыша? Об этом Настя и Лина говорят с директором благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо", мамой "торопыжки" Натальей Зоткиной.

2:30 — сколько детей в России ежегодно рождаются недоношенными?

3:30 — что значит "недоношенный" и как в России менялись критерии живорожденности;

6:10 — о рисках, которые могут вызывать преждевременные роды, и как их снизить;

9:30 — известные "торопыжки": кто из великих людей родился раньше срока;

10:30 — "останется инвалидом на всю жизнь" и другие мифы о недоношенности;

14:00 — где искать психологический ресурс родителям;

15:05 — как осознать и принять проблему;

20:10 — куда обратиться за помощью и на что можно рассчитывать;

23:10 — сколько длится процесс реабилитации и восстановления;

24:05 — есть ли какие-то отсроченные риски и последствия, о которых стоит знать родителям?

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Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут...
 
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