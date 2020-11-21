Мир в регионе: почти 7 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Работа по возвращению беженцев в Нагорный Карабах продолжается, сказал в субботу Шойгу.

По словам министра обороны РФ, миротворцы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. "Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", - цитирует РИА Новости Шойгу.

Поддержание мира – главная задача

По словам российского министра обороны, поддержание мира в Нагорном Карабахе является одним из главных приоритетов России. Сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким.

"Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе", - подчеркнул Шойгу. Он добавил, что важно неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, чтобы избежать провокации.

Шойгу отметил важность сохранения "этого хрупкого мира, который есть сейчас". Он выразил уверенность в том, что с каждым днем он будет крепнуть. Министр обороны РФ сказал, что сейчас на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона, касающиеся медицины, транспорта, энергетики и продовольствия, поэтому в Ереван прибывает делегация, занимающаяся не военными делами.

"Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали ", - добавил Шойгу.

Безальтернативное заявление

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу также провел встречу с руководством Армении.

"Мы провели всеобъемлющие переговоры. Главное внимание уделили задачам, которые связаны с обеспечением четкого и полноценного выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха", - сказал Лавров.

По его словам, все признали, что данное заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая несколько недель носила весьма острый характер.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что премьер и президент Армении заявили о полной приверженности выполнению трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. "Армянские руководители - мы встречались также с президентом Армении - и он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы эта договоренность выполнялась и впредь", - добавил Лавров.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе началось с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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