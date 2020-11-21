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ГАИ напомнила правила поведения на дороге в плохую погоду
21.11.2020 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Госавтоинспекция напомнила водителям и пешеходам правила поведения на дороге при плохой погоде и гололедице.
© Sputnik / Евгений Одиноков
ГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем Telegram-канале рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге. "Убедитесь в исправности тормозной системы, стеклоочистителей, залейте "незамерзайку". Не превышайте скоростной режим, не совершайте рисковых маневров, увеличьте дистанцию и боковой интервал", - говорится в сообщении.
Пешеходов просят переходить дорогу в установленных местах и только, убедившись, что все автомобили успели остановиться. Ведь на скользкой дороге тормозной путь любого транспорта значительно увеличивается. В условиях недостаточной видимости также следует обозначить себя световозвращающими элементами.
В ведомстве подчеркнули, что предусмотрительное поведение и внимательное отношение друг к другу поможет предотвратить неприятные, а иногда и тяжелые последствия.
ГАИ напомнила, что экипажи Госавтоинспекции готовы оказать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации на дороге.
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