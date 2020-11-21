Экс-«шоколадный король» Беларуси запустил новый проект на российском рынке

Источник материала: Ежедневник

Известный белорусский бизнесмен Марат Новиков, с 2012 года проживающий в США, запустил новый проект.

В российском городе Долгопрудный зарегистрирована компания «Фабрика белорусской кухни», которая займется обеспечением полуфабрикатами принадлежащей бизнесмену сети ресторанов «Белорусская хата», пишет Office Life.

На «Фабрике белорусской кухни» будут производиться замороженные пельмени, вареники, колбаса, блюда из картофеля и др., а потом развозиться по собственным и франчайзинговым заведениям. В настоящее время в Москве открыты ресторан и два кафе, которые управляются компаниями «Белорусская хата» и «Белорусская хата № 1». Также одноименные рестораны бизнесмен открыл в Нью-Йорке и Гомеле.

Марат Новиков на протяжении многих лет являлся ключевым акционером двух крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси — фабрик «Спартак» и «Коммунарка». Но в 2012 году белорусские власти провели фактическую национализацию предприятий, через допэмиссию сократив до миноритарных пакеты бизнесмена. Под угрозой уголовного преследования Новиков был вынужден покинуть страну и уехать в США. В середине 2010-х годов он организовал выпуск кондитерских изделий под брендом Melanie на совместном предприятии Vobro в Польше. Продукция реализуется на северо-американском рынке, а также в России через местную компанию «Мелани». Партнером Новикова в российских бизнесах является Галина Ананич.