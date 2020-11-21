В 2024 году завод Volkswagen в Ганновере освоит выпуск сразу нескольких моделей электромобилей

Источник материала: Tut.by

Главный завод Volkswagen по выпуску коммерческих автомобилей, расположенный в Штеккене (район Ганновера), станет производственной площадкой для электромобилей сразу нескольких марок, входящих в состав концерна.





В дополнение к электрическому вэну ID.Buzz в ближайшем будущем на площадке в Ганновере начнется производство трех новых электрических кроссоверов D-класса в составе модельного ряда других марок концерна. Благодаря инвестициям, составившим порядка 680 миллионов евро, предприятие в Ганновере превратится в мультибрендовую площадку, сообщает пресс-служба немецкого автогиганта.





Для выпуска перспективных моделей на заводе в Ганновере будет установлена новая производственная линия. Планируется, что ID.Buzz сойдет с конвейера уже в 2022 году, а выпуск кроссоверов будет налажен в 2024 году.