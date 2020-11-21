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В 2024 году завод Volkswagen в Ганновере освоит выпуск сразу нескольких моделей электромобилей

21.11.2020 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный завод Volkswagen по выпуску коммерческих автомобилей, расположенный в Штеккене (район Ганновера), станет производственной площадкой для электромобилей сразу нескольких марок, входящих в состав концерна.


В дополнение к электрическому вэну ID.Buzz в ближайшем будущем на площадке в Ганновере начнется производство трех новых электрических кроссоверов D-класса в составе модельного ряда других марок концерна. Благодаря инвестициям, составившим порядка 680 миллионов евро, предприятие в Ганновере превратится в мультибрендовую площадку, сообщает пресс-служба немецкого автогиганта.


Для выпуска перспективных моделей на заводе в Ганновере будет установлена новая производственная линия. Планируется, что ID.Buzz сойдет с конвейера уже в 2022 году, а выпуск кроссоверов будет налажен в 2024 году.

 
 
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Главный завод Volkswagen по выпуску коммерческих автомобилей станет производственной площадкой для электромобилей сразу нескольких марок, входящих в состав концерна.
 
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