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В 2024 году завод Volkswagen в Ганновере освоит выпуск сразу нескольких моделей электромобилей
Источник материала: Tut.by
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В дополнение к электрическому вэну ID.Buzz в ближайшем будущем на площадке в Ганновере начнется производство трех новых электрических кроссоверов D-класса в составе модельного ряда других марок концерна. Благодаря инвестициям, составившим порядка 680 миллионов евро, предприятие в Ганновере превратится в мультибрендовую площадку, сообщает пресс-служба немецкого автогиганта.
Для выпуска перспективных моделей на заводе в Ганновере будет установлена новая производственная линия. Планируется, что
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Главный завод Volkswagen по выпуску коммерческих автомобилей станет производственной площадкой для электромобилей сразу нескольких марок, входящих в состав концерна.
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