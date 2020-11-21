ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олексин хочет купить банк у польского Getin Holding

21.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владельцы МТБанка планируют выкупить Идея Банк, который сейчас принадлежит польскому Getin Holding. Информация об этом размещена на сайте польской компании, пишет TUT.BY 



Стороны уже подписали соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций Идея Банка МТБанку или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн белорусских рублей.

Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.

Стороны хотят закрыть сделку до 4 января 2021 года.

О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в начале июля. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который в этом году выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.

Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.

МТБанк создан в 1994 году. Сейчас его контролирует Алексей Олексин, которому также принадлежат табачная фабрика, оператор по торговле топливом, девелоперская фирма, ИТ-компания и другие.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы МТБанка планируют выкупить Идея Банк, который сейчас принадлежит польскому Getin Holding. Информация об этом размещена на сайте польской компании, пишет TUT.BY 
 
Новости дня
Новости разные
 
Список впечатляет. Минский музыкант рассказал, с кем сидел в Жодино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика