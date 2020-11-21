Список впечатляет. Минский музыкант рассказал, с кем сидел в Жодино

Врачи, инженеры, бизнесмены, юристы, токарь и помощник машиниста.
Первое задержание Тимотэ в октябре. Фото Наша Ніва
Минский музыкант и переводчик Тимотэ Суладзе во второй раз оказался на сутках. Он с юмором описывает статус своих коллег по отсидке, а также тех, с кем пересекся мимолетом: «Спойлер: наркоманов, проституток, алкоголиков — внезапно! — опять не оказалось. А еще, по сравнению с первой ходкой, было заметно меньше айтишников. Все 15 суток меня не покидало чувство гордости, от того, с кем я сидел».
Тим составил неполный список, который в любом случае впечатляет:
Бывший сотрудник МИДа Республики Беларусь в дипломатическом ранге, после увольнения зам. руководителя коммерческой компании.
Старший научный сотрудник одного из институтов НАН Республики Беларусь, преподаватель элитного среднего учебного заведения. Математик.
Старший преподаватель одной из кафедр английского языка БГУ, переводчик. Рабочие языки: английский, шведский, немецкий. На среднем уровне владеет китайским, японским, испанским. Знает гимны многих стран и песни разных народов, на их языках. Вместе пели. Точнее, я пытался подпевать.
Несколько врачей, в том числе из РНПЦ.
Муж врача из РНПЦ, предприниматель.
Инженер по самолетным двигателям.
Управляющий рисками одного из банков.
Помощник машиниста электропоезда.
Токарь (60 с чем-то лет).
Много музыкантов.
Связист. Его вместе со своей девушкой задержали вместе со мной после концерта только за то, что принес мне генератор, когда в усилителе сел аккумулятор.