Список впечатляет. Минский музыкант рассказал, с кем сидел в Жодино

Первое задержание Тимотэ в октябре. Фото Наша Ніва

Минский музыкант и переводчик Тимотэ Суладзе во второй раз оказался на сутках. Он с юморомстатус своих коллег по отсидке, а также тех, с кем пересекся мимолетом: «Спойлер: наркоманов, проституток, алкоголиков — внезапно! — опять не оказалось. А еще, по сравнению с первой ходкой, было заметно меньше айтишников. Все 15 суток меня не покидало чувство гордости, от того, с кем я сидел».