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В Беларуси более 20 тысяч людей с положительным тестом на на COVID-19
Источник материала: Партизан
21 ноября в Беларуси, по словам Минздрава, зарегистрированы 122 тысячи 435 человек с положительным тестом на COVID-19.
Фото: Белта
За весь период распространения инфекции умерли 1089 пациентов.
Выздоровели и выписаны 102 тысячи 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 3 миллиона 41 тысяча 384 теста.
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21 ноября в Беларуси, по словам Минздрава, зарегистрированы 122 тысячи 435 человек с положительным тестом на COVID-19.
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