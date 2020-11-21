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В Беларуси более 20 тысяч людей с положительным тестом на на COVID-19

21.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 ноября в Беларуси, по словам Минздрава, зарегистрированы 122 тысячи 435 человек с положительным тестом на COVID-19.


Фото: Белта

За весь период распространения инфекции умерли 1089 пациентов.

Выздоровели и выписаны 102 тысячи 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 3 миллиона 41 тысяча 384 теста.
 
 
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21 ноября в Беларуси, по словам Минздрава, зарегистрированы 122 тысячи 435 человек с положительным тестом на COVID-19.
 
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