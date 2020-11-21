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Россия рассмотрит возможность проведения Чемпионата мира 2021 вместо Беларуси

21.11.2020 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия рассмотрит возможность проведения ЧМ-2021 вместо Беларуси, если это предложит Международная федерация хоккея. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерации хоккея России.


Лукашенко и Путин играют в хоккей / Reuters

Однако, как сообщает ФХР, предложений о проведении ЧМ-2021 в России пока не поступало.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года планируется провести в Минске и Риге. Решение было принято еще в 2017 году. Но в августе 2020 года, после жестокого задержания мирных демонстрантов в Беларуси, Латвия предложила перенести белорусскую часть турнира в другую страну.
 
Теги: Минск
 
 
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Россия рассмотрит возможность проведения ЧМ-2021 вместо Беларуси, если это предложит Международная федерация хоккея. Об этом говорится в сообщении, размещенном на...
 
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