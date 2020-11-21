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Семью, которая готовилась к апокалипсису, нашли в лесной землянке

21.11.2020 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

6 сентября в деревне Задворье Столбцовского района пропала семья: 36-летние родители Павел Мишук и Светлана Шутько и их сыновья —17-летний Руслан Шутько и 12-летний Ярослав Мишук. Дома они оставили записку: «Уехали путешествовать по большой стране». Но уехали не далеко.

В сообщении о розыске людей милиция уточняла, что на протяжении нескольких лет семья состояла в сообществе религиозной направленности: «В последнее время окружающим говорили „о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище“. Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены».

Вчера выяснилось, что все это время семья провела в землянке в Новогрудском районе.

— Они в лесном массиве возле одной из деревень построили землянку, где и вели затворнический образ жизни. Поэтому их никто не видел. Но вчера они вышли в сельский магазин — их заметили и передали информацию в милицию. Семья в порядке, чувствуют себя нормально, — уточнил Onliner официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

 
 
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6 сентября в деревне Задворье Столбцовского района пропала семья: 36-летние родители Павел Мишук и Светлана Шутько и их сыновья —17-летний Руслан Шутько и 12-летний...
 
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