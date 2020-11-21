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Александр Соболев — бизнесмен, который тратит все на благотворительность
21.11.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В начале 2000-х Александр Соболев начал подбирать беспризорных детей на улицах Иркутска, кормил, лечил и селил в специально арендованный для них дом. Сейчас, спустя 20 лет, основное направление фонда "Оберег" — помощь одиноким мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд работает еще в нескольких направлениях, одно из главных — поиск пропавших детей.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Александра Соболева — бизнесмена, который посвятил свою жизнь благотворительности.
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Отец пятерых детей, предприниматель из Иркутска Александр Соболев не покупает дорогих авто и загородных домов. В 2004 году Александр основал фонд "Оберег", который...
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