Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Александр Соболев — бизнесмен, который тратит все на благотворительность

В начале 2000-х Александр Соболев начал подбирать беспризорных детей на улицах Иркутска, кормил, лечил и селил в специально арендованный для них дом. Сейчас, спустя 20 лет, основное направление фонда "Оберег" — помощь одиноким мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фонд работает еще в нескольких направлениях, одно из главных — поиск пропавших детей.

Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Александра Соболева — бизнесмена, который посвятил свою жизнь благотворительности.

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