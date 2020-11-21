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Ледяной коллапс: в Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона – видео

21.11.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края.

По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

"Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края.

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Теги: Минск
 
 
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Больше двух суток в Приморье не прекращается ледяной дождь и сильный ветер, без воды, света и тепла – сотни тысяч человек. Из-за циклона гибнут люди и происходят ЧП....
 
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