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До 1000 км на одном баке: у Ford Kuga появилась новая гибридная версия

21.11.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Ford расширила гамму доступных модификаций кроссовера Kuga, который выпускается на заводе в испанской Валенсии для европейского рынка.


Новая бензоэлектрическая модификация Kuga Hybrid составит компанию еще двум электрифицированным вариантам кроссовера — EcoBlue Hybrid с двухлитровым дизелем и 48-вольтовым стартер-генератором и Plug-In Hybrid с бензиновым мотором, работающим по экономичному циклу Аткинсона и возможностью подзарядки батареи от розетки. У Kuga Hybrid также 2,5-литровая «четверка» в тандеме с электромотором и вариатором, но мощность установки уменьшена до 190 л. с., а емкость батареи — всего 1,1 кВт·ч. Зарядить ее от внешнего источника нельзя, а на чистом электричестве такой кроссовер, разумеется, далеко не уедет.


До 100 км/ч Kuga Hybrid разгоняется за 9,1 секунды, а паспортный расход топлива — 5,4 л на 100 км (версия с передним приводом). Разработчики утверждают, что гибридная Kuga способна проехать на одном баке до 1000 км и может тянуть прицеп массой до 1,6 тонны. Кроме того, в отличие от двух других вышеупомянутых гибридных вариантов Kuga, для версии Hybrid доступен полный привод (расход в таком случае на 0,3 л больше).

В Германии цены на Kuga Hybrid начинаются от 36 798 евро.

 
 
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Компания Ford расширила гамму доступных модификаций кроссовера Kuga, который выпускается на заводе в испанской Валенсии для европейского рынка.
 
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