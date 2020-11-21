Сколько денег и откуда потратили на концерт после крупного провластного автопробега

Источник материала: Tut.by

Один из самых масштабных провластных автопробегов устроили под Минском 8 ноября. После того как колонна проехала по МКАД, в Липках для участников организовали бесплатную солдатскую кашу из полевой кухни, шашлык и другую еду по вполне доступным ценам, а также организовали концерт с Солодуха, Жанет, Ланской и другими исполнителями. На сайте госзакупок появилась информация о том, сколько денег потратили на организацию проведение концерта. Источник финансирования — бюджетные средства. Судя по этим данным, один из самых больших гонораров был запланирован группе Aura и ее команде, солистка которой — Юлия Быкова, доверенное лицо Александра Лукашенко на выборах. Для сравнения: для Александра Солодуха сумма в два раза меньше, а для Алены Ланской — в четыре.



Фото: Марина Серебрякова

Кто выступил на концерте и какие гонорары предусмотрены для артистов

При этом стало известно, какая сумма была предусмотрена на организацию и проведение концерта в Липках 8 ноября для участников автопробега. Напомним, на автопробег съехалось около 1000 машин. Среди его участников были в том числе пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.



Фото: Марина Серебрякова

По данным на сайте госзакупок, на проведение патриотической акции «Автопробег «За единую Беларусь» была запланирована сумма в 21 895 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Заказчик/организатор — «Минскконцерт».

Исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко, балету «Fusion», балету «Next» была заложена сумма по 1000 рублей, арт-группе «Беларусы», шоу-театру «Аллюр» — по 1500 рублей, Александру Солодуха — 2000 рублей, а группе Aura, танцорам, музыкантам — 4000 рублей. Напомним, солистка группы Aura Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах. Ранее Мозырский районный межотраслевой центр размещал заявку на госзакупку на выступление 19 сентября группы Aura на такую же сумму — 4000 рублей, источник финансирования — бюджетные средства. В этот день в Мозыре праздновали 865-летие города.



Фото: Марина Серебрякова

На работу главного режиссера на концерте после автопробега была заложена сумма в 2000 рублей, помощника режиссера — 1000 рублей, хореографа — 500 рублей, ассистентов режиссера — 700 рублей.

На услуги по перевозке грузовым транспортом до 3,5 тонн потратили 495 рублей, на видеоконтент, демонстрацию — 2700 рублей.

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Договоры по результатам проведения процедуры закупки из одного источника, судя по информации на сайте госзакупок , заключили с ИП Солодуха Александр Антонович, ИП Фоминых Ирина Станиславовна, ИП Алешко Виктория Робертовна, ИП Сорока П.Г., ИП Шмат Валерий Сергеевич, ИП Олейник Евгений Федорович (продюсер группы Aura), ИП Родионова Людмила Михайловна (выступление шоу-театр «Аллюр»), ИП Фомбаров Е.Г., ИП Пунтус М.П. (транспортные услуги), ИП Федоренко Алексей Сергеевич. Несколько договоров заключили с ИП Артюковский Д.А. (услуги — главный режиссер; ассистенты режиссера; видеоконтент, демонстрация), ИП Кошевой Денис Олегович. Повторим, что данные из открытого источника — сайт госзакупок.

Возмещают ли участникам автопробега расходы на топливо и если да, то в каком размере, оплачивают ли им «командировочные» или все сугубо на энтузиазме, выдают ли им красно-зеленые флаги или они покупают их за собственные деньги, покрывают ли им другие расходы вроде ночлега, экскурсий, питания и если да, то из каких источников, точно неизвестно.

К слову, 8 ноября также был задействован вертолет МИ-2 под управлением начальника Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.

Если вы располагаете информацией о финансовой стороне провластных автопробегов, возмещают ли его участникам расходы (если да, то какие и в каком объеме), то напишите нам в телеграм @bobkov_tut