|
Сколько денег и откуда потратили на концерт после крупного провластного автопробега
Источник материала: Tut.by
Один из самых масштабных провластных автопробегов
Кто выступил на концерте и какие гонорары предусмотрены для артистов
При этом стало известно, какая сумма была предусмотрена на организацию и проведение концерта в Липках 8 ноября для участников автопробега. Напомним, на автопробег съехалось около 1000 машин. Среди его участников были в том числе пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров.
Исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко, балету «Fusion», балету «Next» была заложена сумма по 1000 рублей, арт-группе «Беларусы», шоу-театру «Аллюр» — по 1500 рублей, Александру Солодуха — 2000 рублей, а группе Aura, танцорам, музыкантам — 4000 рублей. Напомним, солистка группы Aura Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах. Ранее Мозырский районный межотраслевой центр размещал
На работу главного режиссера на концерте после автопробега была заложена сумма в 2000 рублей, помощника режиссера — 1000 рублей, хореографа — 500 рублей, ассистентов режиссера — 700 рублей.
На услуги по перевозке грузовым транспортом до 3,5 тонн потратили 495 рублей, на видеоконтент, демонстрацию — 2700 рублей.
Договоры по результатам проведения процедуры закупки из одного источника, судя по
Возмещают ли участникам автопробега расходы на топливо и если да, то в каком размере, оплачивают ли им «командировочные» или все сугубо на энтузиазме, выдают ли им красно-зеленые флаги или они покупают их за собственные деньги, покрывают ли им другие расходы вроде ночлега, экскурсий, питания и если да, то из каких источников, точно неизвестно.
К слову, 8 ноября также был задействован вертолет МИ-2 под управлением начальника Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Мочанского.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте госзакупок появилась информация о том, сколько денег потратили на организацию проведение концерта после провластного автопробега. Источник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)