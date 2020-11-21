Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска

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«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Я считаю, что матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска . Верю, что так и будет», — написал Куммола в своем твиттере.





Напомним, что турнир должен пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. У организации есть около 4 месяцев до начала турнира, чтобы точно определиться со странами-участницами и, в случае чего, сделать замену. Таким образом окончательного решения стоит ждать до конца января.





Белорусская сторона заявляла, что в случае отказа Латвии она может провести турнир самостоятельно. Латвия, в свою очередь, решительно настроена не проводить чемпионат вместе с Беларусью из-за политических событий в нашей стране и даже запретила въезд в страну главе ФХБ Дмитрию Баскову. Кроме того, шведы начали в Европарламенте сбор подписей за перенос ЧМ по хоккею из Минска.





Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам Совета Международной федерации хоккея заявил, что потребуется больше времени для анализа ситуации и принятия решения о наилучшем варианте действий.





Федерацию беспокоит два момента.





1. Безопасность участников и болельщиков.





2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

