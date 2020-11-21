ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троим работникам БЕЛАЗа, заявившим о забастовке, принесли трудовые книжки прямо на рабочие места

21.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Даже после того, как их пытались отстоять коллеги, руководство завода отказало в трудоустройстве.



26 октября трое работников инструментального цеха БЕЛАЗа присоединись к общенациональной забастовке — они вышли на площадку ЦСИАТ в 8.00 и были там до 8.35. Это шлифовщик Александр Кисель, слесари-инструментальщики Илья Шевчик и Владислав Баринов.

27 октября за отсутствие на рабочем месте более 30 минут их наказали выговором. Также им принесли распоряжение о переводе на работу в колхоз «Первомайский». Но рабочие отказались.

30 октября им принесли новое распоряжение — выговор за то, что они ушли на 2-7 минуты раньше окончания смены с участка в разные дни. Судя по документам, это было 7 и 13 октября. Причем, ранее эти «нарушения» нигде не были отмечены, докладных по ним не было.

Парни это распоряжение не подписали, считая его незаконным. В этот же день в цех им принесли трудовые книжки. По принятым на заводе правилам, если работника увольняют, он должен подписать обходной лист и пойти в отдел кадров, чтобы забрать трудовую книжку.

30 октября в инструментальном цехе люди вышли на защиту своих коллег. Руководство пообещало, что в течение двух недель рассмотрит вопрос о восстановлении их на работе. 

Парни получили заказные письма. В ответе, подписанном генеральным директором завода, сообщается, что в трудоустройстве им отказано.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже после того, как их пытались отстоять коллеги, руководство завода отказало в трудоустройстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американцы додавливают российский проект «Северный поток-2», немцы - пробуют спасти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика