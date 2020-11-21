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Политолог Андрей Егоров вновь вышел на свободу

21.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член Координационного совета, основатель Центра европейской трансформации политолог Андрей Егороввторой раз вышел на свободу после пребывания в ИВС.



Политолог Андрей Егоров был задержан в Минске 8 ноября за участие в массовых акциях и приговорен к 12 суткам ареста. 20 ноября Андрей Егоров вышел на свободу. 

Это было уже повторное задержание члена Координационного совета, основателя Центра европейской трансформации, председателя Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства политолога Андрея Егорова. Ранее он задерживался силовиками в Минске за участие в массовых акциях в сентябре и был осужден на 10 суток.
 
Теги: Минск
 
 
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Член Координационного совета, основатель Центра европейской трансформации политолог Андрей Егороввторой раз вышел на свободу после пребывания в ИВС.
 
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