Reuters: вопрос компенсации Беларуси за грязную нефть до сих пор не решен

Российский источник заявил, что переговоры с Беларусью о компенсации являются частью переговоров о поставках нефти и газа на следующий год.





По словам еще одно источника, компенсация была согласована давно, но стороны ждут удобного времени. Вопрос компенсации может стать еще одним козырем в переговорах о поставках нефти в Беларусь, считает он.





В феврале этого года Россия и Беларусь подписали протокол о компенсации за грязную нефть из расчета 15 долларов за баррель. Беларусская сторона может рассчитывать на компенсацию более 61 млн долларов.





В апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. Из-за их высокой коррозионности было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ. Беларусь на короткое время приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Поставки отечественной нефти не велись в течение месяца. Расчистка «Дружбы» от загрязненной нефти заняла около двух месяцев.