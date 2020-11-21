ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктор Бабарико передал привет из СИЗО КГБ

21.11.2020 16:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Виктору Бабарико, находящемуся под следствием в СИЗО КГБ, не передали на день рождения письма и открытки с поздравлениями. Об этом говориться в его телеграм-канале.

Виктор Бабарико передал привет из СИЗО КГБ

В своем обращении к сторонникам экс-глава «Белгазпромбанка» отметил, что «в первый (и, надеюсь, единственный) раз в моей жизни я вынужден благодарить за поздравления и пожелания в мой ДР вас всех, не видя и не зная, кто и что мне писал в этот день».

«И будучи всегда сторонником знания, я сейчас вынужден стоять на позиции веры. Веры в то, что есть люди, которые прислали мне свои поздравления и пожелания, те, кто остался в числе реальных и виртуальных друзей, кому небезразличны те мысли и поступки, обусловившие сегодняшнюю ситуацию», — подчеркнул он.

Экс-претендент в кандидаты в президенты «уверен, что согласных со мной людей не стало меньше, чем их было до 18 июня».

«Мы — вместе, значит, мы победим, и все у нас будет хорошо. Жыве Беларусь!» — приводит канал слова Бабарико.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктору Бабарико, находящемуся под следствием в СИЗО КГБ, не передали на день рождения письма и открытки с поздравлениями. Об этом говориться в его телеграм-канале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Троим работникам БЕЛАЗа, заявившим о забастовке, принесли трудовые книжки прямо на рабочие места
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus
21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика