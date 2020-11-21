Виктор Бабарико передал привет из СИЗО КГБ

Виктору Бабарико, находящемуся под следствием в СИЗО КГБ, не передали на день рождения письма и открытки с поздравлениями. Об этом говориться в его телеграм-канале.





В своем обращении к сторонникам экс-глава «Белгазпромбанка» отметил, что «в первый (и, надеюсь, единственный) раз в моей жизни я вынужден благодарить за поздравления и пожелания в мой ДР вас всех, не видя и не зная, кто и что мне писал в этот день».

«И будучи всегда сторонником знания, я сейчас вынужден стоять на позиции веры. Веры в то, что есть люди, которые прислали мне свои поздравления и пожелания, те, кто остался в числе реальных и виртуальных друзей, кому небезразличны те мысли и поступки, обусловившие сегодняшнюю ситуацию», — подчеркнул он.

Экс-претендент в кандидаты в президенты «уверен, что согласных со мной людей не стало меньше, чем их было до 18 июня».

«Мы — вместе, значит, мы победим, и все у нас будет хорошо. Жыве Беларусь!» — приводит канал слова Бабарико.