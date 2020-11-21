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Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?
21.11.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссерам и сценаристам удается из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?
Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.
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Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему...
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