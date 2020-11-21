Maybach удался? От истоков марки до роскошного Mercedes-Maybach S-класса Z223

Источник материала: Tut.by

У престижных машин, носящих имя Вильгельма Майбаха, непростая судьба — их выпуск прекратился еще в начале 40-х гг. прошлого века, затем уже в новом столетии Maybach был возрожден, но всего на десятилетие. А с 2015 года шильдики Maybach стали использоваться на самых роскошных моделях Mercedes — и сейчас их примерил S-класс нового поколения.

Сперва вспомним, с чего, собственно, начиналась история Maybach. Сейчас, наверное, мало кто вспомнит, что у Готтлиба Даймлера был друг, соратник и коллега, вместе с которым он в 1890 году основал компанию Daimler-Motoren-Gesellshaft (DMG) — ту самую, которая впоследствии (в 1926 году) объединилась с предприятием Карла Бенца, образовав концерн Daimler-Benz (в наши дни он известен уже как просто Daimler). Звали его Вильгельм Майбах — дослужившись в DMG до должности технического директора, он покинул компанию из-за разногласий с руководством.



Вильгельм Майбах (слева, 1846−1929) и его сын Карл Майбах (1879−1960), основатели Maybach Motorenbau

Спустя два года Майбах вместе со своим сыном Карлом занялся разработкой двигателей для дирижаблей графа Фердинанда фон Цеппелина — при его содействии была основана моторостроительная компания Luftfahrzeug Motorenbau, которая входила в состав Luftschiffbau Zeppelin GmbH, но в 1918 году обрела самостоятельность и была переименована в Maybach Motorenbau. Вскоре после Первой мировой войны компания построила свой первый автомобильный двигатель.



Maybach W3

Спустя три года после окончания «Великой войны» увидел свет и первый автомобиль фирмы. Это был Maybach Typ W3 с кузовом фирмы Auer, представленный в сентябре 1921 года на автомобильной выставке в Берлине. Под его капотом располагалась рядная «шестерка», при объеме 5,7 л развивавшая 70 л.с. Машина получила тормоза на всех колесах и могла разгоняться до 109 км/ч.



Maybach Zeppelin DS8

В 1929 году был представлен Maybach Model 12 — первый произведенный в Германии автомобиль с двигателем V12. Впрочем, очень быстро, в 1930 году на смену ему пришел Zeppelin, благодаря которому Maybach приобрел всемирную известность. Сперва это была модификация DS7, на которую устанавливался 12-цилиндровый мотор объемом 7 л (150 л.с.), а в 1931 году была представлена версия DS8 с 8-литровым агрегатом на 200 л.с.



Maybach Zeppelin DS8



Maybach Zeppelin DS8

В общей сложности, в межвоенный период Maybach выпустила немногим менее 2 тысяч автомобилей, включая модели самой массовой серии SW. С началом войны против Советского Союза компания сосредоточилась на выпуске двигателей для танков и прочей бронетехники нацистской Германии. После войны опустошенной Европе было не до роскошных автомобилей — Maybach так и не смогла возобновить их производство, и в 1960 году фирма была куплена концерном Daimler-Benz.



Maybach 62S Zeppelin

Руководство автогиганта про славный бренд вспомнило только в 1997 году, когда на автосалоне в Токио был показан концептуальный седан Maybach, причем под маркой Mercedes-Benz. Производство же серийных машин под возрожденным брендом Maybach и уже без трехлучевой звезды на капоте началось в 2002 году. Тем не менее, роскошные немецкие машины рынок принял прохладно — переплачивать большие деньги за довоенный бренд, несмотря на то, что «Майбахи» заметно отличались от исходного S-класса, захотели немногие. В общей сложности до 2012 года Daimler удалось продать около трех тысяч единиц Maybach 57 и удлиненного седана с индексом 62: до показателей Rolls-Royce и Bentley немцам было далеко, и продажи были свернуты.





В 2015 году Maybach вернулся снова, но уже потеряв самостоятельный статус и превратившись в суббренд Mercedes. И именно после этого к нему наконец пришел успех! С момента выхода на рынок Mercedes-Maybach S-класса в 222-м кузове во всем мире реализовано около 60 тысяч экземпляров. 2019-ый год (12 тысяч машин) стал рекордным по продажам, а кроме Китая седан под двойной маркой находит немало покупателей в России, Южной Корее, США и Германии. Сбыт пошел бодро, и дело дошло до того, что после S-класса шильдик Maybach появился на «Гелендвагене» (правда, тираж чересчур помпезного G650 Landaulet ограничен) и на кроссовере GLS , самая роскошная версия которого дебютировала год назад.





И вот, очередная смена поколений — вслед за исходным седаном W223 , который был рассекречен в сентябре, подоспел наиболее роскошный вариант для тех, кто предпочитает передвигаться с личным водителем.

В длину новая модель Maybach S-класса (заводской индекс Z223) достигает 5469 мм, а колесная база по сравнению с удлиненной версией стандартного седана выросла на 180 мм. Если быть точным, то между осями у новинки насчитывается целых 3,4 м! Весь прирост целиком пошел на пользу седокам в задней части салона. Немало у Maybach и визуальных отличий от обычного S-класса.





Среди них — капот с хромированным продольным «ребром», решетка радиатора с вертикальными прутьями, более широкие задние двери шире, треугольные боковые окошки с многослойными стеклами в задних стойках и колесные диски оригинального дизайна диаметром от 19 до 21 дюйма.





В качестве опции доступны двухцветная окраска кузова, которая наносится вручную и фары Digital Light с возможностью проецирования на проезжую часть вспомогательной разметки или предупредительных символов. В каждой фаре имеется световой модуль из трех сверхмощных светодиодов, чей свет преломляется и направляется посредством 1,3 млн микроскопических зеркал.





Как и у обычного S-класса, в салоне Maybach-версии может быть до пяти дисплеев, включая центральный OLED-экран диагональю 12,8 дюйма и доступный в качестве опции для водителя 12,3-дюймовая виртуальная приборка с трехмерным отображением информации. Мультимедийный комплекс MBUX теперь играет важную роль во взаимодействии седоков с автомобилем, предугадывая разнообразные намерения водителя и пассажиров.





Так, например, механизм подачи ремня безопасности на крайних задних сиденьях сработает автоматически, когда так называемый «ассистент салона» MBUX с помощью 3D-камер с лазерными датчиками распознает намерение пассажира пристегнуться по движению его руки в сторону ремня безопасности.





Доступно и адаптивное освещение задней части салона. Оно подстраивается под пожелания пассажиров по нескольким параметрам — помимо яркости можно регулировать размер и направление светового пучка. Возможна регулировка в широком диапазоне — от точного рабочего освещения до расслабляющего для отдыха. Также в новом седане Mercedes-Maybach применяется активная система компенсации шумов при движении с помощью противофазных звуковых волн. Для их генерации используются низкочастотные динамики аудиосистемы объемного звучания фирмы Burmester.





Немало в интерьере и классической роскоши — тыльная часть спинок передних сидений, например, декорирована элементами из древесины благородных сортов. В распоряжении пассажиров заднего ряда — раздельные сиденья Executive с независимой регулировкой подушки и спинки и электрически выдвигающегося подпора для ног, ход регулировки которого увеличен примерно на 50 мм по сравнению с предыдущей моделью. Еще одна приятная мелочь — обогрев зоны шеи и плеч.





Поначалу Mercedes-Maybach S-класса будет доступен с двумя моторами на выбор. Оба располагают мягкогибридной системой с 48-вольтовым стартер-генератором (ISG), обеспечивающим до 15 кВт дополнительной мощности. Версия S 580 оснащается битурбо-V8 объемом 4 л с 496 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а топовый S 650 получит шестилитровый V12 (также с двойным наддувом) с отдачей 630 л.с. и 1000 Нм. В трансмиссии в обоих случаях — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод.





На серийной основе седан будет поставляться с пневмоподвеской Airmatic, в качестве опции доступна активная подвеска E-Active Body Control, которая с помощью стереокамеры сканирует проезжую часть и эффективнее противостоит неровностям на дороге, кренам и клевкам. Кроме того, как и у стандартного S-класса, она обеспечивает еще дополнительную защиту в случае бокового столкновения. Предусмотрена и фронтальная подушка безопасности для пассажиров в задней части салона.





Еще одна опция — функция подруливания колес задней оси, повышающей маневренность автомобиля в городских условиях и благодаря которой диаметр разворота сокращается почти на 2 м. На выбор предлагаются два варианта — с углом поворота до 4,5 и 10 градусов.





Прием заказов на новый Mercedes-Maybach S-класса стартует уже в этом году — немецкий седан станет конкурентом Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Ghost, которые, к слову, также не так давно сменили поколения. Первые покупатели (а это клиенты в США и Китае) получат свои автомобили в апреле 2021 года. К европейским дилерам первые экземпляры начнут поступать летом следующего года.