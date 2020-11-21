Минское «Динамо» играет дома против ЦСКА. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» играет сегодня с лидером сезона и действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги — московским ЦСКА.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане после четырех побед подряд закрепились в зоне плей-офф Западной конференции. Сейчас «зубры» занимают пятое место.

ЦСКА же лидирует не только на Западе, но и во всей КХЛ.

«Динамо-Минск»: «Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Лодня; Дерябин — Мартынов, Сушко — Усов — Демков; Колячонок — Менелл, Горбунов — Спунер — Козун; Соловьев — Мерфи, Принс — Шарангович — Алистров.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 17.10.