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Минское «Динамо» играет дома против ЦСКА. Онлайн матча

21.11.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» играет сегодня с лидером сезона и действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги — московским ЦСКА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане после четырех побед подряд закрепились в зоне плей-офф Западной конференции. Сейчас «зубры» занимают пятое место.

ЦСКА же лидирует не только на Западе, но и во всей КХЛ.

«Динамо-Минск»: «Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Лодня; Дерябин — Мартынов, Сушко — Усов — Демков; Колячонок — Менелл, Горбунов — Спунер — Козун; Соловьев — Мерфи, Принс — Шарангович — Алистров.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 17.10.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» играет сегодня с лидером сезона и действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги - московским ЦСКА.
 
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