Сколько бюджетных денег власти спустили на концерт для ябатек после одной из самых крупных акций за Лукашенко

Источник материала: KYKY

Один из самых крупных автопробегов за Лукашенко состоялся под Минском 8 ноября. Съехалось под тысячу машин, среди собравшихся заметили, кроме прочих, пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

После того как колонна проехала по МКАД, в Липках для участников устроили концерт с Солодухой, Жанет, Ланской и другими исполнителями. На сайте госзакупок появилась информация о том, сколько денег потратили на этот концерт, пишет TUT.by. Источник финансирования — бюджетные средства.

По данным на сайте госзакупок, на проведение патриотической акции «Автопробег «За единую Беларусь» была запланирована сумма в 21 895 рублей. Заказчик/организатор — «Минскконцерт».

Исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко, балету «Fusion», балету «Next» была заложена сумма по тысяче рублей, арт-группе «Беларусы», шоу-театру «Аллюр» — по 1,5 тысячи рублей, Александру Солодухе — две тысячи рублей, а группе Aura, танцорам, музыкантам — четыре тысячи рублей.

На работу главного режиссера на концерте после автопробега была заложена сумма в две тысячи рублей, помощника режиссера — тысячу рублей, хореографа — 500 рублей, ассистентов режиссера — 700 рублей.

На услуги по перевозке грузовым транспортом до 3,5 тонн потратили 495 рублей, на видеоконтент, демонстрацию — 2,7 тысячи рублей.

Договоры по результатам проведения процедуры закупки из одного источника заключили с ИП Солодуха Александр Антонович, ИП Фоминых Ирина Станиславовна, ИП Алешко Виктория Робертовна, ИП Сорока П.Г., ИП Шмат Валерий Сергеевич, ИП Олейник Евгений Федорович (продюсер группы Aura), ИП Родионова Людмила Михайловна (выступление шоу-театр «Аллюр»), ИП Фомбаров Е.Г., ИП Пунтус М.П. (транспортные услуги), ИП Федоренко Алексей Сергеевич. Несколько договоров заключили с ИП Артюковский Д.А. (услуги — главный режиссер; ассистенты режиссера; видеоконтент, демонстрация), ИП Кошевой Денис Олегович.

Возмещают ли участникам автопробега расходы на топливо и если да, то в каком размере, оплачивают ли им «командировочные» или все сугубо на энтузиазме, выдают ли им красно-зеленые флаги или они покупают их за собственные деньги, покрывают ли им другие расходы вроде ночлега, экскурсий, питания и если да, то из каких источников, точно неизвестно.

Обложка: TUT.by.