|
Фейспалм: глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают всю планету».
Кулеба поместил в Твиттере гифку из культового сериала «Звездный путь» с изображением капитана Жан-Люка Пикара. Он делает характерный жест — фейспалм — обозначающий стыд за слова или действия другого человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)