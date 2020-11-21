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Фейспалм: глава МИД Украины ответил на обвинения Лукашенко

21.11.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают всю планету».

Кулеба поместил в Твиттере гифку из культового сериала «Звездный путь» с изображением капитана Жан-Люка Пикара. Он делает характерный жест — фейспалм — обозначающий стыд за слова или действия другого человека.
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о том, что в Киеве находится центр спецслужб США, через который американцы «качают...
 
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