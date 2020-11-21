Участники пробега «За единую Беларусь» добрались до Жировичского монастыря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и стабильность. В Беларуси прошел патриотический автопробег. Он стал уже традиционным и собирает с каждым разом все больше участников. На автопразднике побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Около сотни автомобилей разных марок и класса. Номера со всех регионов страны. Их объединяет один атрибут государственный флаг. Автолюбители крепят их к машине. У каждого свой лайфхак.

«Так и готовимся: купили удочку, купили флаг, придумали так, так очень удобно. Мы хотим показать, что нас много и мы есть, что государственный флаг – государственный! Мы им гордимся», – сказала участница автопробега «За единую Беларусь» Светлана Александрова.

Люди разных возрастов и разных профессий. Кто-то недавно присоединился к движению, кто-то не пропускает автопробеги с первого старта.

«Красиво – за Беларусь, за бацьку – мы проедем с гордо поднятым высоко флагом», – говорит участница автопробега «За единую Беларусь» Елена Пучковская.

Патриотические автопробеги проходят на протяжении трех последних месяцев. Каждые выходные. В программе не только турне с госсимволикой, но и благоустройство парков, уборка территории от мусора, посещение памятников, мемориалов, ветеранов войны. Каждый новый пробег ждут и готовятся целые семьи, компании друзей и единомышленников.

«Для многих людей это стало уже путешествием выходного дня. Люди семьями ездят по Беларуси. На прошлой неделе мы оставались в Минске, не выезжали за пределы. И многие уже скучают и спрашивают: когда уже поедем по Беларуси, мы хотим что-то новое узнать. Поэтому это хороший повод собраться в кругу единомышленников и посетить какое-то знаковое место нашей родины», – отметил организатор автопробега «За единую Беларусь» Сергей Рачковский.

В этот раз курс автопробега – на Жировичский монастырь. 200 километров пути. Место святое – сюда едут за исцелением и за чудом. Молятся у пятисотлетней нерукотворной иконы Божией Матери с младенцем. Она входит в список ста самых значимых икон у православных. Все участники автопробега посетили молебен за сохранение мира в Беларуси.

Каждый раз патриотическая колонна «За единую Беларусь» двигается по новому маршруту.