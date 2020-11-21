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Участники пробега «За единую Беларусь» добрались до Жировичского монастыря
21.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За мир и стабильность. В Беларуси прошел патриотический автопробег. Он стал уже традиционным и собирает с каждым разом все больше участников. На автопразднике побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Около сотни автомобилей разных марок и класса. Номера со всех регионов страны. Их объединяет один атрибут государственный флаг. Автолюбители крепят их к машине. У каждого свой лайфхак.
Люди разных возрастов и разных профессий. Кто-то недавно присоединился к движению, кто-то не пропускает автопробеги с первого старта.
Патриотические автопробеги проходят на протяжении трех последних месяцев. Каждые выходные. В программе не только турне с госсимволикой, но и благоустройство парков, уборка территории от мусора, посещение памятников, мемориалов, ветеранов войны. Каждый новый пробег ждут и готовятся целые семьи, компании друзей и единомышленников.
В этот раз курс автопробега – на
Каждый раз патриотическая колонна «За единую Беларусь» двигается по новому маршруту.
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В акции приняли участие сотни автомобилей разных марок и класса. Номера – со всех регионов страны.
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