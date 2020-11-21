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Минчанка отправила заключенной Ксении Сыромолот письмо с мемами. Посмотрите на них
Источник материала: Onliner
«Не факт, что дойдет — очень много ограничений, но мне кажется, 20-летней девушке будет приятно получить такое письмо», — рассказала Onliner Яна Додошкина. Яна не иллюстратор, а финансист по образованию. Но ее письмо улучшит настроение каждого, кто возьмет такое послание в руки.
«Поскольку у тебя нет доступа ко всяким источниками информации, я решила нарисовать тебе новых и свежих смешных мемов. Надеюсь, они поднимут тебе настроение», — написала Яна в приветствии.
— Если получится — буду продолжать! — обещает Яна.
Наброски второй серии из «неотправленного».
Студентка БГУ и пресс-секретарь Задзіночання беларускіх студэнтаў Ксения Сыромолот была задержана 12 ноября. Ее сестра сообщает, что девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок...»). Два месяца Ксения будет находиться в СИЗО КГБ.
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«Не факт, что дойдет — очень много ограничений, но мне кажется, 20-летней девушке будет приятно получить такое письмо», — рассказала Onliner Яна Додошкина. Яна...
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